Soirée spectacle One Guignol Show

Château-Renard Loiret

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Vivier reçoit François Guizerix, compagnon

de route des Guignols de l’information pendant

des décennies. A ne rater sous aucun prétexte !

Réservation conseillée.

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 16 76 37

