Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard

Soirée spectacle One Guignol Show

Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard samedi 11 octobre 2025.

Soirée spectacle One Guignol Show

Château-Renard Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Le Vivier reçoit François Guizerix, compagnon
de route des Guignols de l’information pendant
des décennies. A ne rater sous aucun prétexte !
Le Vivier reçoit François Guizerix, compagnon
de route des Guignols de l’information pendant
des décennies. A ne rater sous aucun prétexte !
Réservation conseillée. 0  .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 16 76 37 

English :

Nadine Prevost offers you gentle outdoor
every Saturday this summer!

German :

Nadine Prevost bietet Ihnen Workshops zur Gymnastik an
an der frischen Luft, jeden Samstag in diesem Sommer!

Italiano :

Nadine Prevost offrirà un corso di ginnastica dolce all’aperto
ogni sabato di quest’estate!

Espanol :

Nadine Prevost está ofreciendo suave al aire libre
todos los sábados del verano

L’événement Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO