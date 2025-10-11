Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard
Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard samedi 11 octobre 2025.
Soirée spectacle One Guignol Show
Château-Renard Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le Vivier reçoit François Guizerix, compagnon
de route des Guignols de l’information pendant
des décennies. A ne rater sous aucun prétexte !
Réservation conseillée. 0 .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 16 76 37
L’événement Soirée spectacle One Guignol Show Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO