Soirée spectacle « Pink Floyd Dark Side of the Moon » Tonneville La Hague 4 juillet 2025 19:30

Manche

Soirée spectacle « Pink Floyd Dark Side of the Moon » Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

De retour à Ludiver, ne ratez pas ce spectacle immersif réalisé à l’occasion des 50 ans de l’album emblématique du groupe.

Grâce à la technologie moderne, chaque titre de l’album diffusé en son surround, est accompagné de visuels spectaculaires du système solaire et au-delà, projetés sous le dôme du planétarium.

Durée de l’animation 1h30. Réservation indispensable. Conseillé à partir de 10 ans.

De retour à Ludiver, ne ratez pas ce spectacle immersif réalisé à l’occasion des 50 ans de l’album emblématique du groupe.

Grâce à la technologie moderne, chaque titre de l’album diffusé en son surround, est accompagné de visuels spectaculaires du système solaire et au-delà, projetés sous le dôme du planétarium.

Durée de l’animation 1h30. Réservation indispensable. Conseillé à partir de 10 ans. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

English : Soirée spectacle « Pink Floyd Dark Side of the Moon »

Back at Ludiver, don’t miss this immersive show to celebrate the 50th anniversary of the band’s iconic album.

Thanks to modern technology, each track from the album, played in surround sound, is accompanied by spectacular visuals of the solar system and beyond, projected under the planetarium dome.

Duration: 1h30. Reservations essential. Recommended for ages 10 and up.

German :

Wenn Sie wieder in Ludiver sind, sollten Sie sich diese immersive Show nicht entgehen lassen, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des ikonischen Albums der Band produziert wurde.

Dank moderner Technologie wird jeder Titel des Albums, der in Surround-Sound abgespielt wird, von spektakulären Bildern des Sonnensystems und darüber hinaus begleitet, die unter die Kuppel des Planetariums projiziert werden.

Dauer der Animation: 1,5 Stunden. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Empfohlen ab 10 Jahren.

Italiano :

Tornando al Ludiver, non perdetevi questo spettacolo immersivo in occasione del 50° anniversario dell’iconico album della band.

Grazie alla moderna tecnologia, ogni brano dell’album viene riprodotto in audio surround, accompagnato da spettacolari immagini del sistema solare e oltre, proiettate sotto la cupola del planetario.

Durata: 1h30. Prenotazione obbligatoria. Consigliato ai bambini dai 10 anni in su.

Espanol :

De vuelta a Ludiver, no se pierda este espectáculo envolvente con motivo del 50 aniversario del emblemático álbum de la banda.

Utilizando tecnología moderna, cada canción del álbum se reproduce en sonido envolvente, acompañada de espectaculares imágenes del sistema solar y más allá, proyectadas bajo la cúpula del planetario.

Duración: 1h30. Imprescindible reservar. Recomendado a partir de 10 años.

L’événement Soirée spectacle « Pink Floyd Dark Side of the Moon » La Hague a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cotentin La Hague