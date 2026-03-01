Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon Tonneville La Hague

Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon , initialement sorti en mars 1973, fête ses 50 ans, et quel endroit plus approprié pour le célébrer et en faire l’expérience que dans un planétarium numérique, à travers la musique et les visuels.

Grâce à la technologie moderne, un spectacle immersif a vu le jour. Il combine des vues spectaculaires du système solaire et de l’espace lointain. Ce spectacle immersif, en son surround, a été adopté par le groupe. Il repose sur les 42 minutes de The Dark Side of the Moon..

NSC Creative a dirigé les efforts de production visuelle, en travaillant en étroite collaboration avec Aubrey Powell de Hipgnosis, collaborateur créatif de longue date de Pink Floyd.

Chaque chanson a un thème différent. Certaines sont futuristes. D’autres rendent hommage à l’univers visuel rétro de Pink Floyd. Par ailleurs, toutes explorent une expérience temporelle et spatiale qui utilisent des technologies de pointe. Le résultat une immersion unique que seul un planétarium peut offrir.

La séance Pink Floyd se déroule en trois temps

Une introduction sur le groupe et son histoire

La diffusion immersive du spectacle

Un temps d’échange avec le public, pour revenir sur les différentes séquences.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans.

Réservation indispensable. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon

L’événement Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon La Hague a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cotentin La Hague