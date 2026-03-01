Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon Tonneville La Hague
Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon Tonneville La Hague vendredi 27 mars 2026.
Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon , initialement sorti en mars 1973, fête ses 50 ans, et quel endroit plus approprié pour le célébrer et en faire l’expérience que dans un planétarium numérique, à travers la musique et les visuels.
Grâce à la technologie moderne, un spectacle immersif a vu le jour. Il combine des vues spectaculaires du système solaire et de l’espace lointain. Ce spectacle immersif, en son surround, a été adopté par le groupe. Il repose sur les 42 minutes de The Dark Side of the Moon..
NSC Creative a dirigé les efforts de production visuelle, en travaillant en étroite collaboration avec Aubrey Powell de Hipgnosis, collaborateur créatif de longue date de Pink Floyd.
Chaque chanson a un thème différent. Certaines sont futuristes. D’autres rendent hommage à l’univers visuel rétro de Pink Floyd. Par ailleurs, toutes explorent une expérience temporelle et spatiale qui utilisent des technologies de pointe. Le résultat une immersion unique que seul un planétarium peut offrir.
La séance Pink Floyd se déroule en trois temps
Une introduction sur le groupe et son histoire
La diffusion immersive du spectacle
Un temps d’échange avec le public, pour revenir sur les différentes séquences.
Spectacle conseillé à partir de 10 ans.
Réservation indispensable. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon
L’événement Soirée spectacle Pink Floyd Dark Side of the Moon La Hague a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cotentin La Hague
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