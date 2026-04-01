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Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole

Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole vendredi 17 avril 2026.

Adresse : L'Oppidum

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Soirée spectacle Resto du Coeur

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Allez on danse , comédie par Les Baladins de Rahon et venez chanter avec Les Gratteurs .
Spectacle au profit des Restos du coeur. Ouverture des portes à 20h.

Buvette et pâtisserie sur place (pendant l’entracte).

Réservation les lundis de 15h à 18h et les mercredis de 9h à 11h   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 05 98 76 

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English : Soirée spectacle Resto du Coeur

L’événement Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole a été mis à jour le 2026-04-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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