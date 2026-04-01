Champagnole

Soirée spectacle Resto du Coeur

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Allez on danse , comédie par Les Baladins de Rahon et venez chanter avec Les Gratteurs .

Spectacle au profit des Restos du coeur. Ouverture des portes à 20h.

Buvette et pâtisserie sur place (pendant l’entracte).

Réservation les lundis de 15h à 18h et les mercredis de 9h à 11h .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 05 98 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée spectacle Resto du Coeur

L’événement Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole a été mis à jour le 2026-04-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA