Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole
Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole vendredi 17 avril 2026.
Champagnole
Soirée spectacle Resto du Coeur
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Allez on danse , comédie par Les Baladins de Rahon et venez chanter avec Les Gratteurs .
Spectacle au profit des Restos du coeur. Ouverture des portes à 20h.
Buvette et pâtisserie sur place (pendant l’entracte).
Réservation les lundis de 15h à 18h et les mercredis de 9h à 11h .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 05 98 76
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English : Soirée spectacle Resto du Coeur
L’événement Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole a été mis à jour le 2026-04-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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