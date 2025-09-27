Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » TARBES Tarbes

samedi 27 septembre 2025.

Hautes-Pyrénées

Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Les Rencontres Bien-Être Pyrénées présentent un spectacle exceptionnel d’hypnose animé par The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal.

Vivez un voyage et des expériences extraordinaires au cœur de votre imagination et testez votre réceptivité, une vision différente de votre réalité durant 1h30 .

​- EN AVANT-PREMIÈRE –

Spectacle Magie Mentale

Magicien Illusionniste Ballooneur

Extrait du spectacle « Thérapie Mentale d’un Magicien » de Laurent Villiger

(environ 30 minutes)

Billetterie

– Vente en ligne (voir Site internet bloc Coordonnées)

– ou directement sur place lors de l’événement

.

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

English :

Les Rencontres Bien-Être Pyrénées present an exceptional hypnosis show hosted by The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal.

Experience an extraordinary journey into the heart of your imagination and test your receptivity, a different vision of your reality for 1h30.

?- PREVIEW –

Mental Magic Show

Magician Illusionist Balloonist

Excerpt from Laurent Villiger?s show « Thérapie Mentale d?un Magicien

(approx. 30 minutes)

Tickets

– Online sales (see Website block Contact details)

– or directly at the event

German :

Die Rencontres Bien-Être Pyrénées präsentieren eine außergewöhnliche Hypnoseshow, die von The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal moderiert wird.

Erleben Sie eine Reise und außergewöhnliche Erfahrungen im Herzen Ihrer Vorstellungskraft und testen Sie Ihre Empfänglichkeit, eine andere Sicht auf Ihre Realität während 1,5 Stunden.

?- ALS VORPREMIERE –

Mentale Magie Show

Zauberer Illusionist Ballonfahrer

Auszug aus der Show « Thérapie Mentale d’un Magicien » von Laurent Villiger

(ca. 30 Minuten)

Kartenverkauf

– Online-Verkauf (siehe Website Block Kontaktdaten)

– oder direkt vor Ort bei der Veranstaltung

Italiano :

I Rencontres Bien-Être Pyrénées presentano un eccezionale spettacolo di ipnosi condotto dall’ipnotizzatore « Jean-Marc Vidal ».

Vivete un viaggio straordinario nel cuore della vostra immaginazione e mettete alla prova la vostra ricettività, una visione diversa della vostra realtà per 1h30.

aNTEPRIMA –

Spettacolo di magia mentale

Mago Illusionista Mongolfiera

Estratto dallo spettacolo « Thérapie Mentale d’un Magicien » di Laurent Villiger

(circa 30 minuti)

Biglietti

– Online (vedi dettagli di contatto del sito web)

– o direttamente all’evento

Espanol :

Los Rencontres Bien-Être Pyrénées presentan un excepcional espectáculo de hipnosis conducido por El Hipnotizador » Jean-Marc Vidal.

Experimente un viaje extraordinario al corazón de su imaginación y ponga a prueba su receptividad, una visión diferente de su realidad durante 1h30.

pREVIEW

Espectáculo de Magia Mental

Mago Ilusionista Globoflexia

Extracto del espectáculo « Thérapie Mentale d?un Magicien » de Laurent Villiger

(unos 30 minutos)

Entradas

– En línea (véanse los datos de contacto del sitio web)

– o directamente en el evento

L’événement Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » Tarbes a été mis à jour le 2025-06-17 par OT de Tarbes|CDT65