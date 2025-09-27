Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » TARBES Tarbes
Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » TARBES Tarbes samedi 27 septembre 2025.
Hautes-Pyrénées
Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les Rencontres Bien-Être Pyrénées présentent un spectacle exceptionnel d’hypnose animé par The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal.
Vivez un voyage et des expériences extraordinaires au cœur de votre imagination et testez votre réceptivité, une vision différente de votre réalité durant 1h30 .
- EN AVANT-PREMIÈRE –
Spectacle Magie Mentale
Magicien Illusionniste Ballooneur
Extrait du spectacle « Thérapie Mentale d’un Magicien » de Laurent Villiger
(environ 30 minutes)
Billetterie
– Vente en ligne (voir Site internet bloc Coordonnées)
– ou directement sur place lors de l’événement
.
TARBES Bd du Président Kennedy
Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30
English :
Les Rencontres Bien-Être Pyrénées present an exceptional hypnosis show hosted by The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal.
Experience an extraordinary journey into the heart of your imagination and test your receptivity, a different vision of your reality for 1h30.
?- PREVIEW –
Mental Magic Show
Magician Illusionist Balloonist
Excerpt from Laurent Villiger?s show « Thérapie Mentale d?un Magicien
(approx. 30 minutes)
Tickets
– Online sales (see Website block Contact details)
– or directly at the event
German :
Die Rencontres Bien-Être Pyrénées präsentieren eine außergewöhnliche Hypnoseshow, die von The Hypnotiseur » Jean-Marc Vidal moderiert wird.
Erleben Sie eine Reise und außergewöhnliche Erfahrungen im Herzen Ihrer Vorstellungskraft und testen Sie Ihre Empfänglichkeit, eine andere Sicht auf Ihre Realität während 1,5 Stunden.
?- ALS VORPREMIERE –
Mentale Magie Show
Zauberer Illusionist Ballonfahrer
Auszug aus der Show « Thérapie Mentale d’un Magicien » von Laurent Villiger
(ca. 30 Minuten)
Kartenverkauf
– Online-Verkauf (siehe Website Block Kontaktdaten)
– oder direkt vor Ort bei der Veranstaltung
Italiano :
I Rencontres Bien-Être Pyrénées presentano un eccezionale spettacolo di ipnosi condotto dall’ipnotizzatore « Jean-Marc Vidal ».
Vivete un viaggio straordinario nel cuore della vostra immaginazione e mettete alla prova la vostra ricettività, una visione diversa della vostra realtà per 1h30.
aNTEPRIMA –
Spettacolo di magia mentale
Mago Illusionista Mongolfiera
Estratto dallo spettacolo « Thérapie Mentale d’un Magicien » di Laurent Villiger
(circa 30 minuti)
Biglietti
– Online (vedi dettagli di contatto del sito web)
– o direttamente all’evento
Espanol :
Los Rencontres Bien-Être Pyrénées presentan un excepcional espectáculo de hipnosis conducido por El Hipnotizador » Jean-Marc Vidal.
Experimente un viaje extraordinario al corazón de su imaginación y ponga a prueba su receptividad, una visión diferente de su realidad durante 1h30.
pREVIEW
Espectáculo de Magia Mental
Mago Ilusionista Globoflexia
Extracto del espectáculo « Thérapie Mentale d?un Magicien » de Laurent Villiger
(unos 30 minutos)
Entradas
– En línea (véanse los datos de contacto del sitio web)
– o directamente en el evento
L’événement Soirée spectacle « Tous Sous Hypnose » Tarbes a été mis à jour le 2025-06-17 par OT de Tarbes|CDT65