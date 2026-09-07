Soirée spectacle vivant, Grand cairn de Barnénez, Plouezoc’h

Informations pratiques

Soirée spectacle vivant Samedi 19 septembre, 20h00 Grand cairn de Barnénez Finistère

Tarif 8 €. Gratuit – 12 ans. Réservation sur le site de l’association. Spectacles en extérieur, prévoir vêtements de saison, couvertures, coussins, transats. En cas de fortes intempéries, l’évènement sera relocalisé dans une salle sur Plouezoc’h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Un moment magique sur un site exceptionnel de plus de 7000 ans d’histoire.

L’association « les illuminés de la baie » propose une soirée spectacle vivant au Cairn de Barnenez.

La Compagnie Xav to Yilo (cirque • danse • musique • théâtre d’objets) nous proposera son spectacle « Juste là » qui interroge ce moment suspendu : celui où l’on hésite, vacille, et peut-être, ose. Celui où la peur devient puissance. Celui où l’on choisit de vivre.

Hélène Bou (Artiste de cirque sur corde lisse • Explorations vertigineuses) nous offrira son spectacle « TresseS » mis en musique par Philippe Ollivier. Ce spectacle est une pièce chorégraphique pour corde lisse acrobatique, sur une musique originale de Philippe Ollivier diffusée en octophonie.

https://www.barnenez.fr/agenda/soiree-spectacle-vivant

Grand cairn de Barnénez 111 Route du Cairn, 29252 Plouezoc’h, France Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33298672473 https://www.barnenez.fr [{« type »: « link », « value »: « https://les-illumines-de-la-baie.s2.yapla.com/fr/event-125236 »}] [{« link »: « https://www.barnenez.fr/agenda/soiree-spectacle-vivant »}] Le Cairn de Barnenez est l’une des architectures mégalithiques les plus imposantes pour la période néolithique de la façade atlantique de l’Europe. Prendre N12, au rond-point de la vierge noire, sortie Morlaix-Lanmeur, puis suivre Plouezoc’h. Parking gratuit.

Un moment magique sur un site exceptionnel de plus de 7000 ans d’histoire.

©Compagnie Xav to Yilo / Hélène Bou