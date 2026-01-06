Soirée spectacles PARade en famille Salle polyvalente Le Trimaran Loperhet
Soirée spectacles PARade en famille Salle polyvalente Le Trimaran Loperhet samedi 7 février 2026.
Soirée spectacles PARade en famille
Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
C’est reparti pour une nouvelle soirée sous le signe de la convivialité ! Au programme
– A 18h la compagnie Portés disparus qui vous jouera son dyptique La petite galerie du déclin
Un diptyque de théâtre de marionnettes pour petits et grands à partir de 6 ans .
Ce spectacle à l’humour décapant nous propose tout simplement de rire de la fin du monde.
Drôle, tendre et tellement intelligent.
– A 20h30 la compagnie Qualité Street qui vous présentera son spectacle Jogging :
JOGGING ( Cie Qualité Street): Un bunker qui voyage dans le temps. A chaque époque une nouvelle apparition en jogging. Explosive , drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent. Accrochez-vous, le futur commence maintenant…
Féroce et hilarant . Servi par un jeu d’acteur éblouissant.
Tout public A partir de 6 ans. .
Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne
