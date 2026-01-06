Soirée spectacles PARade en famille Salle polyvalente Le Trimaran Loperhet

Soirée spectacles PARade en famille

Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère

C’est reparti pour une nouvelle soirée sous le signe de la convivialité ! Au programme

– A 18h la compagnie Portés disparus qui vous jouera son dyptique La petite galerie du déclin

Un diptyque de théâtre de marionnettes pour petits et grands à partir de 6 ans .

Ce spectacle à l’humour décapant nous propose tout simplement de rire de la fin du monde.

Drôle, tendre et tellement intelligent.

– A 20h30 la compagnie Qualité Street qui vous présentera son spectacle Jogging :

JOGGING ( Cie Qualité Street): Un bunker qui voyage dans le temps. A chaque époque une nouvelle apparition en jogging. Explosive , drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent. Accrochez-vous, le futur commence maintenant…

Féroce et hilarant . Servi par un jeu d’acteur éblouissant.

Tout public A partir de 6 ans. .

Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne

