Soirée speed dating à La Maison Verneuil La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Soirée speed dating à La Maison Verneuil

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Une soirée de rencontres organisée dans une ambiance conviviale et bienveillante. Des échanges courts et rythmés pour faire de nouvelles connaissances dans un cadre chaleureux et détendu. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée speed dating à La Maison Verneuil

L’événement Soirée speed dating à La Maison Verneuil Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-15 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I