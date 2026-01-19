SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Venez rencontrer votre futur partenaire !

Vous avez 7 minutes pour séduire ou être séduit (e) !

Soirée animée par Sandrine, un évènement organisé par l’Association Loisir Multi. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

