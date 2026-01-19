SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins vendredi 13 février 2026.
SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez rencontrer votre futur partenaire !
Vous avez 7 minutes pour séduire ou être séduit (e) !
Soirée animée par Sandrine, un évènement organisé par l’Association Loisir Multi. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE SPEED DATING AU LIGUA FIVE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Saint Brevin