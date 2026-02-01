Soirée speed dating Café de Provence Mouriès

Soirée speed dating

Samedi 21 février 2026 à partir de 18h. Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Participez à une soirée speed dating à Mouriès le samedi 21 février à partir de 18h !Célibataires

Organisé par le Café de Provence



Passez une soirée conviviale à Mouriès !

Le principe enchaîner de courts échanges en tête-à-tête avec différents participants afin de faire connaissance en quelques minutes.

Une façon ludique et dynamique de créer de nouvelles rencontres, amitiés et plus si affinités ;-) .

Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a speed dating evening in Mouriès on Saturday 21 February from 6pm!

L’événement Soirée speed dating Mouriès a été mis à jour le 2026-02-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles