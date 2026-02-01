Soirée speed dating Café de Provence Mouriès
Soirée speed dating Café de Provence Mouriès samedi 21 février 2026.
Soirée speed dating
Samedi 21 février 2026 à partir de 18h. Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Participez à une soirée speed dating à Mouriès le samedi 21 février à partir de 18h !Célibataires
Organisé par le Café de Provence
Passez une soirée conviviale à Mouriès !
Le principe enchaîner de courts échanges en tête-à-tête avec différents participants afin de faire connaissance en quelques minutes.
Une façon ludique et dynamique de créer de nouvelles rencontres, amitiés et plus si affinités ;-) .
Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42
English :
Join us for a speed dating evening in Mouriès on Saturday 21 February from 6pm!
