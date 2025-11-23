SOIRÉE SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION Montpellier

SOIRÉE SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION

491 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise une soirée speed dating Nouvelle Génération destinée aux célibataires de 35 à 45 ans. Cette approche innovante des rencontres amoureuses se distingue du format traditionnel par des échanges en petits groupes autour de tables rondes, créant une atmosphère plus naturelle et détendue.

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise une soirée speed dating Nouvelle Génération destinée aux célibataires de 35 à 45 ans. Cette approche innovante des rencontres amoureuses se distingue du format traditionnel par des échanges en petits groupes autour de tables rondes, créant une atmosphère plus naturelle et détendue.

AU PROGRAMME

20h30 Speed Dating Nouvelle Génération

Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 7 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

21h30 à 23h Moment convivial libre

• Possibilité de prendre un verre au bar.

• Option restauration sur place avec M Traiteur (20 ans d’expertise en cuisine moderne à base de produits locaux)

• Soirée dansante prolongez la soirée sur la piste de danse avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, tubes actuels et slows romantiques.

LES POINTS FORTS

✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel

✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé

✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel

✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse

✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE

✓ Emplacement accessible transports en commun et parking gratuit

Tarif 25€ par personne Speed Dating + Soirée dansante

Réservation obligatoire Places limitées

Information & réservation contacter Eric au 06 23 79 34 91 .

491 Avenue de Vanières Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

An innovative dating evening in the heart of Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizes a New Generation speed dating evening for singles aged 35 to 45. This innovative approach to dating differs from the traditional format, with small-group exchanges around round tables, creating a more natural and relaxed atmosphere.

German :

Ein innovativer Dating-Abend im Herzen von Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organisiert einen Speed-Dating-Abend der Neuen Generation , der sich an Singles zwischen 35 und 45 Jahren richtet. Dieser innovative Ansatz zur Partnersuche unterscheidet sich vom traditionellen Format durch den Austausch in kleinen Gruppen an runden Tischen, wodurch eine natürlichere und entspanntere Atmosphäre geschaffen wird.

Italiano :

Una serata di incontri innovativa nel cuore di Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizza una serata di speed dating New Generation rivolta ai single tra i 35 e i 45 anni. Questo approccio innovativo agli incontri si differenzia dal formato tradizionale in quanto i piccoli gruppi si riuniscono attorno a tavoli rotondi, creando un’atmosfera più naturale e rilassata.

Espanol :

Una velada de citas innovadora en el corazón de Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organiza una velada de citas rápidas Nueva Generación dirigida a solteros de 35 a 45 años. Este innovador enfoque de las citas se diferencia del formato tradicional en que los pequeños grupos se reúnen en torno a mesas redondas, lo que crea un ambiente más natural y relajado.

L’événement SOIRÉE SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION Montpellier a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER