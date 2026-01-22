Soirée Speed-gaming LOURDES Lourdes

Soirée Speed-gaming

La médiathèque vous invite à une soirée spéciale Saint-Valentin sur le thème du jeu !

Venez participer à une rencontre ludique et conviviale.

Au programme

Des parties courtes de jeux conçus pour deux, idéales pour apprendre à se connaître dans une ambiance amusante. Venez jouer, échanger et qui sait… trouver votre partenaire de jeu idéal !

Public adultes.

Sur inscription 05 62 94 99 94.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94

English :

The multimedia library invites you to a special Valentine’s evening on the theme of games!

Come and join us for a fun and friendly evening.

On the program:

Short games for two, ideal for getting to know each other in a fun atmosphere. Come and play, chat and, who knows? find your ideal game partner!

Public: adults.

Registration required: 05 62 94 99 94.

