Soirée Speed-gaming LOURDES Lourdes
Soirée Speed-gaming LOURDES Lourdes samedi 14 février 2026.
Soirée Speed-gaming
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La médiathèque vous invite à une soirée spéciale Saint-Valentin sur le thème du jeu !
Venez participer à une rencontre ludique et conviviale.
Au programme
Des parties courtes de jeux conçus pour deux, idéales pour apprendre à se connaître dans une ambiance amusante. Venez jouer, échanger et qui sait… trouver votre partenaire de jeu idéal !
Public adultes.
Sur inscription 05 62 94 99 94.
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The multimedia library invites you to a special Valentine’s evening on the theme of games!
Come and join us for a fun and friendly evening.
On the program:
Short games for two, ideal for getting to know each other in a fun atmosphere. Come and play, chat and, who knows? find your ideal game partner!
Public: adults.
Registration required: 05 62 94 99 94.
L’événement Soirée Speed-gaming Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65