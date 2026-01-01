SOIRÉE SPÉLÉOLOGIE DES PYRÉNÉES À L’HIMALAYA

1 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Soirée spéléologie à la salle des fêtes de Carbonne le vendredi 9 Janvier 2026

organisée par ICE Himalaya .

1 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie mauduchene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Caving party at the Carbonne village hall on Friday, January 9, 2026

L’événement SOIRÉE SPÉLÉOLOGIE DES PYRÉNÉES À L’HIMALAYA Carbonne a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE