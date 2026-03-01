Soirée spiritualité et littérature – amour & foi

✨ Soirée Spiritualité – That It Club ✨

Dans le cadre du mois de Ramadan, le club vous propose une soirée toute en douceur et en partage. L’occasion de discuter de notre rapport à la spirtialité et l’amour et de recommander des lectures inspirantes sur le thème.

Ce moment n’est pas réservé à un seul public, mais le contexte est parfait pour prendre le temps de se reconnecter à soi et aux autres.

Entre femmes en petit comité, très chill

Samedi soir

Pour bien finir la semaine, autour d’un thé ou d’une boisson réconfortante ainsi que de douceurs sucrées, on se retrouve dans un espace cosy pour passer une belle soirée.

Dans le cadre du mois de Ramadan, le club vous propose une soirée toute en douceur et en partage entre femmes.

Le samedi 14 mars 2026

de 19h45 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T20:45:00+01:00

fin : 2026-03-14T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T19:45:00+02:00_2026-03-14T20:30:00+02:00



https://www.eventbrite.fr/e/soiree-spiritualite-et-litterature-amour-foi-tickets-1984754993614?aff=erelexpmlt thatitclub@gmail.com Adresse communiquée lors de l’inscription Adresse communiquée lors de l’inscription



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

