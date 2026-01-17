Soirée sport & détente, Centre Aquatique Bernard Albin, Charleville-Mézières
Soirée sport & détente Vendredi 30 janvier, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Ardennes
Formule 3 activités : 20 €
3 activités : 3 X 30 min. de sport + 1h espace détente
Centre Aquatique Bernard Albin Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
vendredi 30 janvier – 18h > 20h et 19h30 > 21h30
Ardenne Métropole