Soirée sport & détente Charleville-Mézières
Soirée sport & détente Charleville-Mézières vendredi 30 janvier 2026.
Soirée sport & détente
Centre aquatique Bernard Albin Rue des Paquis Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Formule 3 activités
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
3 activités 3 X 30 min. de sport + 1h espace détente.Pour réserver, cliquez ici
.
Centre aquatique Bernard Albin Rue des Paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 00 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 activities: 3 X 30 min. sports + 1h relaxation area. To book, click here
L’événement Soirée sport & détente Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-23 par Ardennes Tourisme