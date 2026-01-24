Soirée sport & détente Charleville-Mézières

Soirée sport & détente

Centre aquatique Bernard Albin Rue des Paquis Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Formule 3 activités

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

3 activités 3 X 30 min. de sport + 1h espace détente.Pour réserver, cliquez ici

Centre aquatique Bernard Albin Rue des Paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 00 22

English :

3 activities: 3 X 30 min. sports + 1h relaxation area. To book, click here

