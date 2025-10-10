Soirée Sport Solidaire Saché

Soirée Sport Solidaire Saché vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Sport Solidaire

29 Rue Principale Saché Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Rejoignez-nous pour une soirée pleine d’énergie et de bonne humeur à la salle des fêtes, de 19h à 21h ! Zumba & Cross-Mix (renfo-cardio) animés par les dynamiques Valentin et Téo. Tous les bénéfices seront reversés à l’association locale « Au sein des femmes », engagée dans la lutte contre le cancer.

29 Rue Principale Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 31 71 81

English :

Join us for an evening of energy and fun at the Salle des Fêtes, from 7pm to 9pm! Zumba & Cross-Mix (renfo-cardio) led by the dynamic Valentin and Téo. All profits will go to the local association « Au sein des femmes », committed to the fight against cancer.

German :

Begleiten Sie uns zu einem Abend voller Energie und guter Laune in der Festhalle von 19 bis 21 Uhr! Zumba & Cross-Mix (Renfo-Cardio) unter der Leitung der dynamischen Valentin und Téo. Alle Einnahmen gehen an die lokale Organisation « Au sein des femmes », die sich im Kampf gegen Krebs engagiert.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata piena di energia e buonumore nella Salle des Fêtes, dalle 19.00 alle 21.00! Zumba e Cross-Mix (renfo-cardio) guidati dai dinamici Valentin e Téo. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione locale « Au sein des femmes », impegnata nella lotta contro il cancro.

Espanol :

Acompáñenos en una velada llena de energía y buen humor en la Salle des Fêtes, de 19:00 a 21:00 Zumba y Cross-Mix (renfo-cardio) dirigidos por los dinámicos Valentin y Téo. Todos los beneficios se destinarán a la asociación local « Au sein des femmes », que lucha contra el cáncer.

