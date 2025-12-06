Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée St Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron

Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 00:00:00

Date(s) :
2025-12-06

venez fêter la St Nicolas avec nous
Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04  foyer.domino@gmail.com

English : St Nicholas Evening

come and celebrate St Nicholas with us

German : Nikolausabend

feiern Sie mit uns den Nikolaustag

Italiano :

vieni a festeggiare San Nicola con noi

Espanol : Noche de San Nicolás

ven a celebrar San Nicolás con nosotros

L’événement Soirée St Nicolas Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes