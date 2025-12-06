Soirée St Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron
Soirée St Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Soirée St Nicolas
Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 00:00:00
Date(s) :
2025-12-06
venez fêter la St Nicolas avec nous
.
Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04 foyer.domino@gmail.com
English : St Nicholas Evening
come and celebrate St Nicholas with us
German : Nikolausabend
feiern Sie mit uns den Nikolaustag
Italiano :
vieni a festeggiare San Nicola con noi
Espanol : Noche de San Nicolás
ven a celebrar San Nicolás con nosotros
L’événement Soirée St Nicolas Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes