Soirée St-Patrick à la Citadelle du Château d’Oléron Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Le Château-d’Oléron

Soirée St-Patrick à la Citadelle du Château d’Oléron

Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Soirée festive à la Citadelle avec bar éphémère dans une ambiance celtique et concert magistral des Crogs pour la tournée des 30 ans. Venez fêter la St-Patrick, tenue verte de rigueur.

Réservation en office de tourisme.

English : St. Patrick’s evening at the Citadelle du Château d’Oléron

A festive evening at the Citadelle, with an ephemeral bar in a Celtic atmosphere and a masterly concert by the Crogs on their 30th anniversary tour. Come and celebrate St. Patrick’s Day in green.

Reservations at the tourist office.

