Soirée St-Patrick à Vernègues Place De la Mairie Vernègues

Soirée St-Patrick à Vernègues

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 19h. Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues Bouches-du-Rhône

Venez nombreux, habillés de vert, et prêts à faire la fête comme il se doit pour la Saint-Patrick !

Une soirée conviviale, festive et ouverte à tous, avec une petite offre gourmande sur place pour accompagner l’ambiance. .

Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 30 57

English :

Come one, come all, dressed in green and ready to party like it’s St. Patrick’s Day!

