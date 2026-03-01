Soirée St Patrick Bistrot Marius Annebault
Soirée St Patrick Bistrot Marius Annebault jeudi 19 mars 2026.
Soirée St Patrick
Bistrot Marius 7 route de Lisieux Annebault Calvados
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Menu Fish & Chips
L’Irlande sera à l’honneur au Bistrot Marius.
Fish & Chips et brownie au chocolat pour se mettre dans l’ambiance.
Ouverture exceptionnelle à partir de 19h ! .
Bistrot Marius 7 route de Lisieux Annebault 14430 Calvados Normandie +33 2 31 64 42 97
English : Soirée St Patrick
Fish & Chips menu
