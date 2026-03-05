Soirée St Patrick au V and B Brive Brive-la-Gaillarde
Soirée St Patrick au V and B Brive Brive-la-Gaillarde vendredi 13 mars 2026.
Soirée St Patrick au V and B Brive
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
V and B Brive propose de célébrer la mythique fête irlandaise avec le Taras Folk. Préparez-vous à une soirée 100% ambiance irlandaise bières pression, pintes généreuses, musique festive et esprit convivial au rendez-vous ! .
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 12 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée St Patrick au V and B Brive
L’événement Soirée St Patrick au V and B Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme