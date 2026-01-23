SOIREE ST PATRICK AVEC EIRI Sacé

SOIREE ST PATRICK AVEC EIRI

Bar associatif La Grange Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’incontournable soirée de la St Patrick et ses Irish coffee maison reviennent le vendredi 20 mars au bar associatif de Sacé à partir de 19h.

L’association la Détente accueillera cette année le groupe 100 % mayennais Eiri (à partir de 20h30). Entre airs bretons et airs traditionnels irlandais, le trio Eiri dont le nom signifie l’Aube en gaëlique, vous fait voyager en Terres Celtes. Laissez vous porter par ces mélodies et dansez aux rythmes de la flûte, du bodhran, de la guitare et bouzouki.

Concert gratuit et sans réservation

Ouverture du bar à 19h

CB acceptée au bar

Pizzaïolo sur place .

Bar associatif La Grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 15 16 99

English :

The not-to-be-missed St. Patrick’s Day party with its home-made Irish coffees returns on Friday March 20 at the Sacé bar from 7pm.

