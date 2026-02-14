Soirée ST PATRICK avec la MONTEE-SAINTONGE-Groupe Folk &Trad. Food-Truck au Vert Festin, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Soirée ST PATRICK avec la MONTEE-SAINTONGE-Groupe Folk &Trad. Food-Truck au Vert Festin Samedi 21 mars, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre- présence du Food-truck « au Vert Festin »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Nous retrouvons ces 3 Granvillais, pour fêter comme il se doit le Printemps et la St Patrick ! Un violon impertinent, une mandoline nerveuse et une guitare trafiquée, pour une dose de bonne Humeur…