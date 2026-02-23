SOIRÉE ST PATRICK L’ogre Bleu Frossay
SOIRÉE ST PATRICK L’ogre Bleu Frossay vendredi 20 mars 2026.
SOIRÉE ST PATRICK
L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Plongez dans l’ambiance festive de la Saint-Patrick le temps d’une soirée inoubliable !
Au programme
Menu spécial aux saveurs irlandaises
Bières sélectionnées pour célébrer comme il se doit
Concert live pour faire vibrer la soirée
Entre convivialité, musique et esprit festif, préparez-vous à vivre une Saint-Patrick haute en couleurs…
Plus d’infos à venir .
L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 94 23 ogrebleu@legendiaparc.com
