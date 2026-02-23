SOIRÉE ST PATRICK L’ogre Bleu Frossay

SOIRÉE ST PATRICK

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Plongez dans l’ambiance festive de la Saint-Patrick le temps d’une soirée inoubliable !

Au programme

Menu spécial aux saveurs irlandaises

Bières sélectionnées pour célébrer comme il se doit

Concert live pour faire vibrer la soirée

Entre convivialité, musique et esprit festif, préparez-vous à vivre une Saint-Patrick haute en couleurs…

Plus d’infos à venir .

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 94 23 ogrebleu@legendiaparc.com

