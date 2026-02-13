Soirée St Patrick Montcresson
Soirée St Patrick Montcresson vendredi 13 mars 2026.
Soirée St Patrick
Montcresson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Soirée St patrick
Saint Patrick à partir de 19h. Dress code vert. Jeux, planch apéro ctocktail St patrick .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
St Patrick’s evening
L’événement Soirée St Patrick Montcresson a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GATINAIS SUD