Soirée St Patrick

11, Rue du Traité de Paris Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Ambiance festive et conviviale pour la Saint-Patrick chez Chope et compagnie

Au programme

Sortez vos plus beaux habits verts et préparez-vous à swinger !

Pour la Saint-Patrick, Chope et Compagnie transforme son établissement en véritable pub dublinois.

Au cœur de la soirée un concert de musique irlandaise survolté qui fera vibrer les planches. Entre rythmes traditionnels, jigs entraînantes et convivialité propre à l’esprit celte, c’est l’occasion parfaite pour trinquer (avec modération) et partager un moment mémorable entre amis ou en famille

L’Irlande s’invite à Pornic, ne manquez pas le départ ! .

11, Rue du Traité de Paris Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 43 59 chopepornic@gmail.com

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English :

St. Patrick’s Day festivities at Chope et compagnie

L’événement Soirée St Patrick Pornic a été mis à jour le 2026-03-13 par I_OT Pornic