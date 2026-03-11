Soirée St Patrick Saint-Pompain

Soirée St Patrick Salle des fêtes Saint-Pompain 2026-03-20

Soirée St Patrick Saint-Pompain vendredi 20 mars 2026.

Soirée St Patrick

Salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Saint-Patrick est de retour.
Soirée organisée par le comité des fêtes de St Pompain.
cette 7ème édition sera animée par le groupe Kind of Pitch.   .

Salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cfsaintpompain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée St Patrick

L’événement Soirée St Patrick Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-03-09 par CC Val de Gâtine

Prochains événements à Saint-Pompain