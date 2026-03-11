Soirée St Patrick Saint-Pompain
Soirée St Patrick Saint-Pompain vendredi 20 mars 2026.
Soirée St Patrick
Salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Saint-Patrick est de retour.
Soirée organisée par le comité des fêtes de St Pompain.
cette 7ème édition sera animée par le groupe Kind of Pitch. .
Salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfsaintpompain@gmail.com
English : Soirée St Patrick
L’événement Soirée St Patrick Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-03-09 par CC Val de Gâtine