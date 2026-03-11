Soirée St Patrick Saint-Pompain

Soirée St Patrick

Salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Saint-Patrick est de retour.

Soirée organisée par le comité des fêtes de St Pompain.

cette 7ème édition sera animée par le groupe Kind of Pitch. .

Salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfsaintpompain@gmail.com

