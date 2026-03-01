Soirée St Patrick

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Soirée St Patrick

Saint Patrick à partir de 19h. Bières, tapas, pizzas, burgers .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56

English :

St Patrick’s evening

