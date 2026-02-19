SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule
SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 14 mars 2026.
SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY
rue Champfeuillet Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Rugby, handball, bières irlandaises & musique live ! Venez fêter la St Patrick avec nous — planches apéro à partager, animations et retransmission France-Angleterre !
.
rue Champfeuillet Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 12 07 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rugby, handball, Irish beers & live music! Come and celebrate St. Patrick’s Day with us? aperitif boards to share, entertainment and France-England broadcast!
L’événement SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule