SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule

SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY

rue Champfeuillet Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Rugby, handball, bières irlandaises & musique live ! Venez fêter la St Patrick avec nous — planches apéro à partager, animations et retransmission France-Angleterre !

.

rue Champfeuillet Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 12 07 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rugby, handball, Irish beers & live music! Come and celebrate St. Patrick’s Day with us? aperitif boards to share, entertainment and France-England broadcast!

L’événement SOIRÉE ST. PATRICK’S DAY Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule