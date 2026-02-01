Soirée St Valentin au Toit Rouge Chemin de Merly Montélimar

Soirée St Valentin au Toit Rouge

Chemin de Merly Boulevard albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 57 EUR

27€ comédie seule

57€ comédie + repas

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

18h30 Théâtre Comédie CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT

20h15 Repas

Chemin de Merly Boulevard albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

English :

6:30 pm Comedy Theater: CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT (CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT)

8:15 pm Dinner

