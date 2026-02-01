Soirée St Valentin au Toit Rouge Chemin de Merly Montélimar
Soirée St Valentin au Toit Rouge Chemin de Merly Montélimar samedi 14 février 2026.
Soirée St Valentin au Toit Rouge
Chemin de Merly Boulevard albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 57 EUR
27€ comédie seule
57€ comédie + repas
Début : 2026-02-14 18:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
18h30 Théâtre Comédie CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT
20h15 Repas
Chemin de Merly Boulevard albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
English :
6:30 pm Comedy Theater: CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT (CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT)
8:15 pm Dinner
L’événement Soirée St Valentin au Toit Rouge Montélimar a été mis à jour le 2025-12-19 par Montélimar Tourisme Agglomération