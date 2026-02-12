Soirée St Valentin Place José Bès Casteljaloux

Soirée St Valentin

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Quand Harry rencontre Sally

Diffusé en VO .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

L’événement Soirée St Valentin Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne