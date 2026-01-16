Soirée St Valentin de l’AGM Basket Vaivre-et-Montoille

Soirée St Valentin de l’AGM Basket Vaivre-et-Montoille samedi 14 février 2026.

Gymnase Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-02-14 19:30:00
2026-02-14

Soirée Saint Valentin, apéritif concert avec le groupe Duod’A, spectacle Cabaret des Fantasy girls, restauration et buvette sur place !   .

Gymnase Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 76 67 63  alexiagarret.agmbasket@gmail.com

