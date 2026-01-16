Soirée St Valentin de l’AGM Basket Vaivre-et-Montoille
Gymnase Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Début : 2026-02-14 19:30:00
Soirée Saint Valentin, apéritif concert avec le groupe Duod’A, spectacle Cabaret des Fantasy girls, restauration et buvette sur place ! .
Gymnase Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 76 67 63 alexiagarret.agmbasket@gmail.com
