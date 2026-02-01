Soirée St Valentin Saint-Maixent
Soirée St Valentin Saint-Maixent samedi 14 février 2026.
Soirée St Valentin
Restaurant Coti Casa Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Menu spécial à 39€. .
Restaurant Coti Casa Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée St Valentin Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-02-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude