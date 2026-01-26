SOIRÉE ST VALENTIN & VALENTINES Réquista

SOIRÉE ST VALENTIN & VALENTINES

1 avenue de l'Europe 12170 Réquista

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez fêter l’amour à notre table !

Repas spécial St Valentin, menu en cour d’élaboration.

Menu complet adulte + kir royal 35€/pers.

Nous travaillons avec des produits frais, merci donc réserver dès que possible afin que nous puissions anticiper nos achats.

contact.lasavarina@gmail.com site restaurantlasavarina.fr

07 61 16 87 15

Facebook La Savarina Restaurant 35 .

+33 7 61 19 87 15 contact.lasavarina@gmail.com

English :

Come and celebrate love at our table!

