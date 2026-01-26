SOIRÉE ST VALENTIN & VALENTINES Réquista
1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista Aveyron
Venez fêter l’amour à notre table !
Repas spécial St Valentin, menu en cour d’élaboration.
Menu complet adulte + kir royal 35€/pers.
Nous travaillons avec des produits frais, merci donc réserver dès que possible afin que nous puissions anticiper nos achats.
contact.lasavarina@gmail.com site restaurantlasavarina.fr
07 61 16 87 15
English :
Come and celebrate love at our table!
