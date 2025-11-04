Soirée Stàmmtisch littéraire Wittersdorf

Soirée Stàmmtisch littéraire Wittersdorf mardi 4 novembre 2025.

Soirée Stàmmtisch littéraire

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 19:00:00

fin : 2025-11-04 21:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Une invitation à découvrir les nouveautés littéraires dans une ambiance

conviviale et chaleureuse. Réservation obligatoire au 06 02 23 22 88

La soirée stàmmtisch littéraire d’automne, c’est une invitation à découvrir les nouveautés littéraires dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

En partenariat avec la librairie Mille Feuilles, nous vous proposons de découvrir une sélection de livres des romans fraîchement parus, des pépites à ne pas manquer, et pourquoi pas quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin.

Au programme

Présentation de livres, échanges autour de nos coups de cœur, et partage d’impressions entre lecteurs, le tout accompagné d’une petite buvette pour prolonger le plaisir.

Que vous soyez passionné de littérature ou simplement curieux, cette soirée est faite pour vous offrir un moment de détente, d’inspiration… et peut-être même une belle rencontre littéraire. .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 22 88 contact@upt-le-thalb.fr

English :

An invitation to discover new literary releases in a warm and friendly atmosphere

atmosphere. Reservations essential: 06 02 23 22 88

German :

Eine Einladung zur Entdeckung literarischer Neuheiten in einer

geselligen und herzlichen Atmosphäre. Reservierung erforderlich unter 06 02 23 22 88

Italiano :

Un invito a scoprire la nuova letteratura in un’atmosfera calda e amichevole

atmosfera. Prenotazione obbligatoria al numero 06 02 23 22 88

Espanol :

Una invitación a descubrir la nueva literatura en un ambiente cálido y acogedor

ambiente. Imprescindible reservar en el 06 02 23 22 88

L’événement Soirée Stàmmtisch littéraire Wittersdorf a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Sundgau