Soirée Stand up 2ᵉ Édition Camping La Ribière Annot

Soirée Stand up 2ᵉ Édition Camping La Ribière Annot vendredi 11 juillet 2025 20:00:00.

Soirée Stand up 2ᵉ Édition

Camping La Ribière 691a Bd Fernand Faissole Annot Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Humour et convivialité au programme avec des humoristes sur scène. Venez rire sous les étoiles !

.

Camping La Ribière 691a Bd Fernand Faissole Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 21 44 info@la-ribiere.com

English :

Humor and conviviality on the program with comedians on stage. Come and laugh under the stars!

German :

Humor und Geselligkeit auf dem Programm mit Komikern auf der Bühne. Lachen Sie unter den Sternen!

Italiano :

Umorismo e convivialità in programma con i comici sul palco. Venite a ridere sotto le stelle!

Espanol :

Humor y convivencia en el programa con cómicos sobre el escenario. ¡Venga a reírse bajo las estrellas!

L’événement Soirée Stand up 2ᵉ Édition Annot a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme