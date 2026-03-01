Soirée Stand Up #2 Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Soirée Stand Up #2

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Crash Comedy Club est de retour à Moulins pour une 2ème édition !

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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

The Crash Comedy Club is back in Moulins for a 2nd edition!

L’événement Soirée Stand Up #2 Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région