Soirée Stand Up #2 Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
Soirée Stand Up #2 Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins samedi 28 mars 2026.
Soirée Stand Up #2
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le Crash Comedy Club est de retour à Moulins pour une 2ème édition !
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
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English :
The Crash Comedy Club is back in Moulins for a 2nd edition!
L’événement Soirée Stand Up #2 Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région