Soirée stand-up à Freedôm Le Roc Comedy Club débarque à Granville Freedôm Granville Granville

Freedôm Granville Boulevard des Amériques Granville Manche

Début : 2025-08-22 20:30:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

2025-08-22

Le Roc Comedy Club s’invite à Freedom Granville pour une soirée stand-up exceptionnelle !

Des humoristes venus de Caen, Paris et de la région granvillaise transformeront l’ancienne piscine Tournesol désormais salle d’escalade en véritable scène du rire. Une ambiance unique, des sketchs mordants, et des artistes prêts à vous faire pleurer de rire dans un lieu insolite, reconverti le temps d’une soirée.

Jeudi 22 août à 20h30 réservation conseillée.

Participation libre au chapeau

Freedôm Granville Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 celineledouxstandup@gmail.com

English : Soirée stand-up à Freedôm Le Roc Comedy Club débarque à Granville

The Roc Comedy Club invites Freedom Granville for an exceptional evening of stand-up comedy!

Comedians from Caen, Paris and the Granville area will transform the former Tournesol swimming pool now a climbing gym into a veritable stage for laughter. A unique atmosphere, biting sketches, and artists ready to make you cry with laughter in an unusual venue, converted for the evening.

Thursday, August 22, 8:30 p.m. booking recommended.

Free participation by hat

German :

Der Roc Comedy Club lädt Freedom Granville zu einem außergewöhnlichen Stand-up-Abend ein!

Comedians aus Caen, Paris und der Region Granville werden das ehemalige Schwimmbad Tournesol jetzt eine Kletterhalle in eine echte Lachbühne verwandeln. Eine einzigartige Atmosphäre, bissige Sketche und Künstler, die Ihnen die Lachtränen in die Augen treiben werden, an einem ungewöhnlichen Ort, der für einen Abend umgewandelt wurde.

Donnerstag, 22. August, 20:30 Uhr ? Reservierung empfohlen.

Freie Teilnahme am Hut

Italiano :

Il Roc Comedy Club arriva al Freedom Granville per una serata eccezionale di stand-up!

Comici provenienti da Caen, Parigi e dalla zona di Granville trasformeranno l’ex piscina Tournesol ora palestra di arrampicata in un palcoscenico di risate. Un’atmosfera unica, sketch pungenti e artisti pronti a farvi piangere dalle risate in un luogo insolito, trasformato per la serata.

Giovedì 22 agosto alle ore 20.30, prenotazione consigliata.

Partecipazione gratuita a cappello

Espanol :

El Club de la Comedia Roc llega a Freedom Granville para ofrecer una excepcional velada de monólogos

Comediantes de Caen, París y la región de Granville transformarán la antigua piscina de Tournesol, hoy convertida en rocódromo, en un escenario para la risa. Un ambiente único, sketches mordaces y artistas dispuestos a hacerle llorar de risa en un lugar insólito, reconvertido para la noche.

Jueves 22 de agosto a las 20.30 h. Se recomienda reservar.

Participación gratuita por gorro

