Soirée Stand-Up à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Soirée Stand-Up à la Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

4ème édition Soirée Stand-Up à la Brasserie Cheval

Au programme, une sélection de 6 talents du stand-up

– Thomas Muller

– Flo Desgrums

– Jérémy Mandares

– Lantho_Ncy

– Sardine

– Le Kewos

Allez viens, on va s’marrer !

Ouverture des portes à 17h début des sketchs à 19h30

Entrée gratuite sortie au chapeau (prévoyez du cash pour les comédien(ne)s !)

Restauration par la Maison du Lac flammenkuches

Bar Brasserie Cheval (bières, vin, cidre et softs)

Déconseillé pour les enfants, ou du moins, on se dédouane de toute responsabilité pour les questions qu’ils vous poseront après les spectacles !Adultes

0 .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th edition Stand-Up evening at Brasserie Cheval

On the program, a selection of 6 stand-up talents:

– Thomas Muller

– Flo Desgrums

– Jérémy Mandares

– Lantho_Ncy

– Sardine

– Le Kewos

Come on, let’s have some fun!

Doors open at 5pm sketches start at 7:30pm

Free admission hats off (bring cash for the comedians!)

Catering by Maison du Lac: flammenkuches

Bar Brasserie Cheval (beer, wine, cider and soft drinks)

Not recommended for children, or at least we’re not responsible for any questions they might ask you after the shows!

L’événement Soirée Stand-Up à la Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES