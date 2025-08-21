SOIRÉE STAND-UP À LA GUINGUETTE DES ALIZÉS La Grande-Motte

SOIRÉE STAND-UP À LA GUINGUETTE DES ALIZÉS La Grande-Motte jeudi 21 août 2025.

SOIRÉE STAND-UP À LA GUINGUETTE DES ALIZÉS

359 Avenue du Couchant La Grande-Motte Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11

Tous les jeudis à 21h Humour, bonne humeur et vue sur mer jusqu’à mi-septembre

La Guinguette des Alizés, lieu incontournable en bord de mer à La Grande-Motte, accueille chaque jeudi soir à 21h sa soirée 100% standup.

Tous les jeudis à 21h Humour, bonne humeur et vue sur mer jusqu’à mi-septembre

La Guinguette des Alizés, lieu incontournable en bord de mer à La Grande-Motte, accueille chaque jeudi soir à 21h sa soirée 100% standup.

Le rendez-vous, qui en est déjà à sa 4ᵉ édition ce jeudi 14 août, se poursuivra tous les jeudis jusqu’à mi-septembre pour offrir aux spectateurs des soirées estivales placées sous le signe du rire.

Sur scène, 6 humoristes locaux se succèdent pour partager leurs meilleurs sketchs, leur énergie et leur univers.

Un format dynamique et accessible à tous, parfait pour profiter d’une soirée d’été au bord de l’eau.

Durée 1h20

Entrée gratuite Sur réservation uniquement au 06 87 17 46 13 .

359 Avenue du Couchant La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 87 17 46 13

English :

Every Thursday at 9pm ? Humor, good humor and sea views until mid-September

La Guinguette des Alizés, a must-see seaside venue in La Grande-Motte, hosts its 100% standup night every Thursday evening at 9pm.

German :

Jeden Donnerstag um 21 Uhr ? Humor, gute Laune und Meerblick bis Mitte September

Die Guinguette des Alizés, ein unumgänglicher Ort am Meer in La Grande-Motte, veranstaltet jeden Donnerstagabend um 21 Uhr ihren 100%igen Standup-Abend.

Italiano :

Ogni giovedì alle 21.00? Umorismo, buonumore e vista sul mare fino a metà settembre

La Guinguette des Alizés, il locale sul lungomare di La Grande-Motte, ospita la sua serata 100% stand-up ogni giovedì sera alle 21.00.

Espanol :

Todos los jueves a las 21h ? Humor, buen humor y vistas al mar hasta mediados de septiembre

La Guinguette des Alizés, el lugar de moda del paseo marítimo de La Grande-Motte, acoge todos los jueves a las 21:00 h su noche 100% stand-up.

L’événement SOIRÉE STAND-UP À LA GUINGUETTE DES ALIZÉS La Grande-Motte a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT MONTPELLIER