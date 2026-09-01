Soirée Stand-Up à l’Autre Usine ! Cholet
lundi 28 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Soirée Stand-Up à l’Autre Usine !
49 Bd de la Rontardière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 19:00:00
fin : 2026-09-28 21:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire ! Le lundi 28 septembre 2026 à partir de 19h, l’Autre Usine accueille quatre humoristes qui monteront sur scène pour vous offrir un spectacle plein d’humour et de bonne humeur !
Attendez-vous à rire, sourire et peut-être même pleurer… de rire !
L’entrée est gratuite, et comme le veut la tradition du stand-up, la sortie se fait au chapeau. Chacun donne ce qu’il veut pour remercier les artistes (prévoyez de la monnaie ) !
Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .
49 Bd de la Rontardière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
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English :
L’événement Soirée Stand-Up à l’Autre Usine ! Cholet a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Choletais
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