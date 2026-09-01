Informations pratiques

Cholet

Soirée Stand-Up à l’Autre Usine !

49 Bd de la Rontardière Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 19:00:00

fin : 2026-09-28 21:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire ! Le lundi 28 septembre 2026 à partir de 19h, l’Autre Usine accueille quatre humoristes qui monteront sur scène pour vous offrir un spectacle plein d’humour et de bonne humeur !

Attendez-vous à rire, sourire et peut-être même pleurer… de rire !

L’entrée est gratuite, et comme le veut la tradition du stand-up, la sortie se fait au chapeau. Chacun donne ce qu’il veut pour remercier les artistes (prévoyez de la monnaie ) !

Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .

49 Bd de la Rontardière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Soirée Stand-Up à l’Autre Usine ! Cholet a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Choletais