Soirée STAND UP – Camping La Ribière Annot, 30 mai 2025 20:00, Annot.

Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30 23:30:00

2025-05-30

Préparez-vous à rire ! Des humoristes en live pour une soirée pleine de bonne humeur sous les étoiles. Ambiance conviviale garantie !

Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 21 44 info@la-ribiere.com

English :

Get ready to laugh! Live comedians for a fun-filled evening under the stars. A friendly atmosphere guaranteed!

German :

Machen Sie sich auf ein Lachen gefasst! Live-Komiker sorgen für einen Abend voller guter Laune unter dem Sternenhimmel. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Preparatevi a ridere! Comici dal vivo per una serata all’insegna del divertimento sotto le stelle. Un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

¡Prepárese para reír! Cómicos en directo para una velada llena de diversión bajo las estrellas. Ambiente agradable garantizado

L’événement Soirée STAND UP Annot a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme