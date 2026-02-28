Soirée stand-up Arthuro & Kevin Bagot Samir Invite Ses Potes #15 Le Comptoir Général Valence

Soirée stand-up Arthuro & Kevin Bagot Samir Invite Ses Potes #15

Le Comptoir Général 27 boulevard Maurice Clerc Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 20:00:00

Date(s) :

2026-04-01

L’équipe de Zadig B. Event et Samir vous régalent une fois de plus… Pour cette 15ème soirée au Comptoir Général, Arthuro & Kévin Bagot délaissent les Comedy Club de Paris, le temps d’une soirée pour Valence et vous ne voulez pas manquer ça !

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Le Comptoir Général 27 boulevard Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Zadig B. Event team and Samir treat you once again… For this 15th evening at the Comptoir Général, Arthuro & Kévin Bagot are leaving the Paris Comedy Clubs for Valence, and you won’t want to miss it!

L’événement Soirée stand-up Arthuro & Kevin Bagot Samir Invite Ses Potes #15 Valence a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme