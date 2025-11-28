Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club Pleyben
Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club Pleyben vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club
Salle Arvest Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Préparez-vous à DAYrider de rire !
En mode Comedy Club, l’Arvest s’associe à l’association Les DAYconnades pour une soirée STAND UP qui promet un DAYferlement de blagues et un concentré de bonne humeur ✨
Sur scène
4 humoristes aux univers bien différents
Une ambiance survoltée
Et un maître de cérémonie au top Eric Garnier !
Bonus L’entrée comprend un ticket boisson pour trinquer pendant l’entracte.
️ Billetterie sur place & en ligne
— Tarif plein 10 €
— Tarif réduit 8 €
Placement libre
Tout public
Pour réserver https://www.billetweb.fr/soiree-stand-up-arvest-daylire…
Bref une soirée idéale pour se détendre, rire et profiter ! Tu viens ?
Arvest Pleyben .
Salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
