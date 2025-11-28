Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club Pleyben

Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club

Salle Arvest Pleyben Finistère

Début : 2025-11-28 20:30:00

Préparez-vous à DAYrider de rire !

En mode Comedy Club, l’Arvest s’associe à l’association Les DAYconnades pour une soirée STAND UP qui promet un DAYferlement de blagues et un concentré de bonne humeur ✨

Sur scène

4 humoristes aux univers bien différents

Une ambiance survoltée

Et un maître de cérémonie au top Eric Garnier !

Bonus L’entrée comprend un ticket boisson pour trinquer pendant l’entracte.

️ Billetterie sur place & en ligne

— Tarif plein 10 €

— Tarif réduit 8 €

Placement libre

‍ ‍ Tout public

Pour réserver https://www.billetweb.fr/soiree-stand-up-arvest-daylire…

Bref une soirée idéale pour se détendre, rire et profiter ! Tu viens ?

Arvest Pleyben .

Salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

