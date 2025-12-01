SOIRÉE STAND-UP AU BOCCA SUNSET Plage des Libraires Pornichet

SOIRÉE STAND-UP AU BOCCA SUNSET

Plage des Libraires Bocca Sunset Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 19:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Soirée Stand-Up !

Vivez une soirée placée sous le signe de l’humour face à l’océan !

Le Bocca Sunset vous accueille pour une soirée stand-up avec 4 humoristes du Micro Comedy Club.



Au programme

Humour live avec plusieurs artistes stand-up

Ambiance sunset face à la mer

Restauration et bar sur place

Un moment idéal entre amis ou en famille

Une soirée à ne pas manquer pour mêler bonne humeur, détente et bord de mer !



Informations pratiques

Où ?

Au restaurant Le Bocca Sunset

Quand ?

Le dimanche 28 décembre

⏰ Horaires ?

À 19h30.

L’entrée est-elle payante ?

Oui. 3€/personne + prix libre

️ Faut-il réserver ?

Oui. Réservation au 02 40 61 29 29 ou en ligne www.boccasunset.fr

.

Plage des Libraires Bocca Sunset Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 29 29 contact@boccasunset.com

English :

L’événement SOIRÉE STAND-UP AU BOCCA SUNSET Pornichet a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT44