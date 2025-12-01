SOIRÉE STAND-UP AU BOCCA SUNSET Plage des Libraires Pornichet
Plage des Libraires Bocca Sunset Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-12-28 19:30:00
2025-12-28
Soirée Stand-Up !
Vivez une soirée placée sous le signe de l’humour face à l’océan !
Le Bocca Sunset vous accueille pour une soirée stand-up avec 4 humoristes du Micro Comedy Club.
Au programme
Humour live avec plusieurs artistes stand-up
Ambiance sunset face à la mer
Restauration et bar sur place
Un moment idéal entre amis ou en famille
Une soirée à ne pas manquer pour mêler bonne humeur, détente et bord de mer !
Informations pratiques
Où ?
Au restaurant Le Bocca Sunset
Quand ?
Le dimanche 28 décembre
⏰ Horaires ?
À 19h30.
L’entrée est-elle payante ?
Oui. 3€/personne + prix libre
️ Faut-il réserver ?
Oui. Réservation au 02 40 61 29 29 ou en ligne www.boccasunset.fr
Plage des Libraires Bocca Sunset Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 29 29 contact@boccasunset.com
English :
