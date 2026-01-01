SOIRÉE STAND UP AU CLANDESTIN

18 Rue de la Valfère Montpellier Hérault

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Dimanche 15 février à 20h00, dans un nouvel établissement, aura lieu notre événement au Clandestin !

C’est le seul comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

Le Dimanche 15 février à 20h00, dans un nouvel établissement, aura lieu notre événement au Clandestin !

C’est le seul Comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

Une soirée de rires avec 3 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 3 humoristes locaux et

talentueux, chacun proposant un passage de 20 minutes dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable dans un cadre atypique !

Entrée à 6.90€ avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.

La réservation est nécessaire pour garantir votre place et vous pourrez vous restaurer sur place ) .

18 Rue de la Valfère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 jossuha.theophile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, February 15 at 8:00 pm, in a new venue, our event at Le Clandestin will take place!

It’s the only comedy club we have in this part of town!

L’événement SOIRÉE STAND UP AU CLANDESTIN Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER