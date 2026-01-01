SOIRÉE STAND UP AU CLANDESTIN Montpellier
SOIRÉE STAND UP AU CLANDESTIN
Le Dimanche 15 février à 20h00, dans un nouvel établissement, aura lieu notre événement au Clandestin !
C’est le seul Comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !
Une soirée de rires avec 3 humoristes talentueux
Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 3 humoristes locaux et
talentueux, chacun proposant un passage de 20 minutes dans un univers qui leur est propre.
De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable dans un cadre atypique !
Entrée à 6.90€ avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.
La réservation est nécessaire pour garantir votre place et vous pourrez vous restaurer sur place ) .
18 Rue de la Valfère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 jossuha.theophile@gmail.com
English :
On Sunday, February 15 at 8:00 pm, in a new venue, our event at Le Clandestin will take place!
It’s the only comedy club we have in this part of town!
