SOIRÉE STAND UP AU FAGET WAGON DU FAGET Le Faget

SOIRÉE STAND UP AU FAGET

WAGON DU FAGET Au Chaâteau Le Faget Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Après une semaine fatigante au boulot, quoi de mieux que de profiter d’une soirée Stand Up au Wagon du Faget ? Rejoignez Perrine Déza pour une soirée conviviale et pleine de rires, mais aussi de questionnements …

Le mec déconstruit est-il un connard comme un autre, mais avec du vernis à ongles ? Peut-on remonter son estime de soi grâce à la pornographie ? La violence, si c’est pour faire plaisir, ça passe ? Jusqu’où les choses peuvent-elles dégénérer lorsqu’on ne sait pas dire non ?

Perrine Déza interroge le consentement, l’estime de soi et les violences ordinaires. À partir de situations familières et d’anecdotes personnelles, elle questionne les limites, les injonctions à la politesse et les compromis que l’on accepte trop souvent. Un regard frontal, drôle et dérangeant sur ce qui peut aller beaucoup trop loin quand on ne sait pas dire non.

En première partie, le duo complètement perché d’Uklownlélé (Moufle et Ciboulette) viendra chauffer la salle.

Réservation en ligne ou en envoyant un SMS avec votre nom et le nombre de place- 8 .

WAGON DU FAGET Au Chaâteau Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After a tiring week at work, what could be better than a Stand Up evening at the Wagon du Faget? Join Perrine Déza for a convivial evening of laughter and questioning…

L’événement SOIRÉE STAND UP AU FAGET Le Faget a été mis à jour le 2026-03-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE