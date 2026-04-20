Soirée stand-up avec l’Adishatz Comedy Club Chez Flo Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Soirée stand-up avec l’Adishatz Comedy Club

Chez Flo 9 Rue Saint-Barthélémy Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 19:00:00

fin : 2026-04-20 22:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Né dans les Landes sous l’impulsion de deux passionnés d’humour, l’Adishatz Comedy Club s’est rapidement fait un nom en affichant complet à chacune de ses soirées. Leur recette ? Un concept simple et efficace trois humoristes, chacun une vingtaine de minutes, pour un enchaînement de styles et d’univers qui ne laisse jamais le public indifférent.

Ici, pas de tête d’affiche annoncée à l’avance place à la découverte ! Trois humoristes confirmés ou talents émergents, tous viennent tester leurs meilleurs sketchs face à un public au plus près de la scène (attention au premier rang). Humour absurde, noir, décalé ou narratif… une seule promesse vous faire rire, parfois vous surprendre, mais jamais vous ennuyer.

Une ambiance conviviale, un esprit comedy club comme dans les grandes villes, et surtout une vraie interaction avec le public… .

Chez Flo 9 Rue Saint-Barthélémy Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 91 71 adi.comedyclub@gmail.com

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English : Soirée stand-up avec l’Adishatz Comedy Club

L’événement Soirée stand-up avec l’Adishatz Comedy Club Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grands Lacs