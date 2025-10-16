Soirée stand-up avec le Caen Comedy Club Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Soirée stand-up avec le Caen Comedy Club Tiers-Lieu L’Arbre Commes jeudi 16 octobre 2025.

Soirée stand-up avec le Caen Comedy Club

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

2025-10-16

Pour l’ouverture de la saison culturelle automnale de L’Arbre, c’est le Caen Comedy Club qui revient pour une soirée de rires en compagnie de 5 humoristes. Ils ont 10 minutes chacun, un micro et beaucoup de choses à raconter ! Avec Thym, K-Lu, Flowny, Poulet de Feu et Clem

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : Soirée stand-up avec le Caen Comedy Club

To open L’Arbre’s autumn cultural season, the Caen Comedy Club returns for an evening of laughter in the company of 5 comedians. They’ve got 10 minutes each, a microphone and plenty to say!

German : Soirée stand-up avec le Caen Comedy Club

Zur Eröffnung der kulturellen Herbstsaison des L’Arbre kehrt der Caen Comedy Club zurück, um mit fünf Komikern einen Abend voller Lachen zu verbringen. Sie haben jeweils 10 Minuten Zeit, ein Mikrofon und viel zu erzählen!

Italiano :

Per inaugurare la stagione culturale autunnale de L’Arbre, il Caen Comedy Club torna per una serata di risate in compagnia di 5 comici. Ognuno di loro ha a disposizione 10 minuti, un microfono e molto da dire!

Espanol :

Para inaugurar la temporada cultural de otoño de L’Arbre, el Club de la Comedia de Caen vuelve para una velada de risas en compañía de 5 cómicos. Cada uno dispondrá de 10 minutos, un micrófono y mucho que decir

